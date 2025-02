Apple annonce le lancement d’une nouvelle étude olistique sur la santé visant à explorer comment ses produits peuvent contribuer à améliorer le bien-être physique, mental et global des utilisateurs. Cette initiative, ouverte dès aujourd’hui aux Américains via l’application Research, s’inscrit dans une démarche scientifique approfondie en collaboration avec le Brigham and Women’s Hospital, un hôpital de recherche renommé et affilié à la Harvard Medical School.

Contrairement aux études médicales traditionnelles, souvent limitées par le nombre de participants, la quantité de données collectées et la durée des recherches, Apple mise sur la puissance de ses appareils pour repousser ces limites. Cette étude s’appuie sur les enseignements tirés de précédentes recherches menées par le fabricant qui ont déjà impliqué plus de 350 000 participants aux États-Unis.

L’objectif de cette nouvelle est d’analyser comment les données issues des appareils Apple, dont les iPhone, AirPods et Apple Watch, et des produits tiers peuvent être utilisés pour prédire, détecter, surveiller et gérer les changements dans la santé des participants. Les chercheurs examineront également les liens entre différents aspects de la santé, couvrant l’impact de la technologie sur de nombreux aspects de la santé et des maladies, notamment l’activité, le vieillissement, la santé cardiovasculaire, la santé circulatoire, la cognition, l’audition, la santé menstruelle, la santé mentale, la santé métabolique, la mobilité, la santé neurologique, la santé respiratoire, le sommeil et bien d’autres encore.