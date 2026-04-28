L’Apple Vision Pro continue d’inviter dans les salles d »opération. Aux États-Unis, le Dr Eric Rosenberg, ophtalmologiste chez SightMD à New York, est présenté comme le premier chirurgien au monde à avoir réalisé une opération de la cataracte en s’appuyant sur le casque de réalité mixte d’Apple. La première intervention a eu lieu en octobre 2025, avant que la méthode ne soit utilisée sur des centaines d’autres cas avec la plateforme ScopeXR.

Une visualisation 3D pensée pour le geste chirurgical

Le dispositif ScopeXR transmet en direct les flux issus de microscopes chirurgicaux numériques 3D dans le Vision Pro. Le chirurgien peut ainsi observer le champ opératoire en relief stéréoscopique tout en superposant des données diagnostiques préopératoires. La plateforme prend aussi en charge la collaboration à distance en temps réel, permettant à d’autres praticiens de voir exactement ce que voit l’opérateur principal.

Un Vision Pro utilisé lors d’une opération chirurgicale en 2024

Apple renforce son virage vers les marchés spécialisés

Cette avancée médicale illustre, s’il le fallait, à quel point l’Apple Vision Pro reste tributaire de quelques secteurs professionnels clés. Le casque démarre toujours à 3 499 dollars, un tarif qui continue de freiner sa diffusion massive auprès du grand public, mais qui n’est pas un frein dans le milieu Pro. De fait, les secteurs de la santé, de la formation et de l’industrie restent demandeurs de ce type de technologie XR avancée.

John Ternus, le prochain CEO d’Apple, aura sans doute fort à faire pour modifier cette image très « spécialisée » qui colle aux basques du Vision Pro. Certes, Apple pourra toujours arguer qu’avec un tel public cible, 1/2 million de ventes n’est pas un score si médiocre que cela (c’est à peu près équivalent au nombre de casques Varjo écoulés dans le secteur Pro), mais il faudra trouver d’autres usages au Vision Pro, et sans doute élargir la gamme tarifaire, pour toucher un public plus large…