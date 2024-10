Le chirurgien Santiago Horgan, désormais connu pour avoir réalisé la première chirurgie de pontage gastrique assistée par robot au monde, est désormais le premier à utiliser le casque Vision Pro en réalité mixte d’Apple dans les salles d’opération. Au cours du dernier mois, lui et son équipe de l’Université de Californie à San Diego ont effectué plus de 20 chirurgies mini-invasives en portant les casques. Bien que le dispositif rencontre des difficultés commerciales, son potentiel dans des domaines spécialisés comme la médecine semble réellement prometteur. Horgan affirme même que le Vision Pro améliore la précision chirurgicale et réduit les risques de blessure !

Après avoir reçu l’approbation de l’université de Californie, le chirurgien a mené la première opération utilisant l’Apple Vision Pro en septembre. Depuis, son service a pratiqué des dizaines de chirurgies pour des affections comme le reflux acide et l’obésité, l’ensemble du personnel médical portant les casques d’Apple. A noter qu’aucun patient n’a refusé de participer à l’expérience, et Horgan estime désormais que cette technologie pourrait révolutionner les hôpitaux du pays en leur donnant accès à des outils chirurgicaux avancés à un coût relativement accessible (pour un hopital privé américain s’entend).

Christopher Longhurst, directeur des services cliniques et d’innovation à l’UC San Diego Health, estime que l’Apple Vision offre un bon rapport qualité prix dans le secteur pro : « Les moniteurs dans la salle d’opération coûtent probablement entre 20 000 $ et 30 000 $ » précise t-il. « Donc, 3 500 $ pour un casque d’écoute est comme de la poussière budgétaire dans le milieu des soins de santé. »