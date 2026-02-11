Sans surprise, l’application Maison d’Apple ne fonctionne plus pour tous ceux qui n’ont pas fait la mise à jour pour basculer sur la nouvelle architecture. La date butoir était le 10 février 2026.

Il faut mettre à jour vers la nouvelle infrastructure de HomeKit

Apple a annoncé l’infrastructure de HomeKit en 2022, assurant qu’elle est plus fiable et efficace. Le fabricant a ensuite prévenu ses utilisateurs qu’ils devaient installer la mise à jour pour éviter des problèmes.

Aujourd’hui, un message s’affiche dans l’application Maison pour tous ceux qui n’ont pas installé la mise à jour :

Vous utilisez une ancienne version d’Apple Maison qui n’est plus prise en charge. Effectuez la mise à jour dès maintenant pour continuer à utiliser l’application Maison avec vos appareils Apple et autres accessoires. Les membres de votre foyer devront également effectuer la mise à jour sur leurs appareils.

Fort heureusement, il reste toujours possible de faire la mise à jour. Il suffit de suivre les étapes ci-dessous :

Ouvrez l’application Maison sur votre iPhone, iPad ou Mac.

Touchez ou cliquez sur le bouton Plus

Sélectionnez Réglages du domicile. Si vous possédez plusieurs domiciles, choisissez-en un, puis sélectionnez Réglages du domicile.

Sélectionnez Mise à jour logicielle.

Touchez ou cliquez sur Mettre à jour, puis suivez les instructions.

Tous les domiciles que vous possédez sont mis à jour en même temps. Le message « Ce domicile et tous les accessoires sont à jour » s’affiche une fois la mise à jour effectuée. Si le message s’affiche sans que vous n’ayez fait la mise à jour, alors c’est que vous avez déjà la nouvelle infrastructure.

Apple a déjà prévenu que le refus d’effectuer cette mise à niveau expose les utilisateurs à des dysfonctionnements majeurs. Les risques vont de simples problèmes avec les accessoires et les automatisations jusqu’à la perte totale de l’accès à son domicile connecté via l’application.

Au-delà de la simple stabilité, ceux qui ne mettent pas à jour ne peuvent pas bénéficier de la prise en charge des aspirateurs robots ni recevoir les correctifs de sécurité cruciaux et les améliorations de performance.

Il est important de noter que cette bascule technique impose des prérequis logiciels. La nouvelle mouture de HomeKit exige au minimum iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 13.1, tvOS 16.2 ou watchOS 9.2 pour fonctionner.