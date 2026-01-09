Apple vient d’envoyer un rappel aux utilisateurs de son écosystème domotique pour leur imposer la migration vers la nouvelle architecture de HomeKit avec l’application Maison avant le 10 février 2026. Cette bascule technique, repoussée à plusieurs reprises, devient désormais impérative pour continuer à piloter sa maison connectée et garantir la sécurité du réseau.

La nouvelle architecture HomeKit/Maison devient obligatoire

Apple ne laisse plus le choix : le support de l’ancienne version de la plateforme s’arrêtera définitivement le mois prochain. Dans un e-mail de rappel envoyé aujourd’hui (et relayé par MacRumors), Apple prévient explicitement que le refus d’effectuer cette mise à niveau pourrait entraîner un blocage total de l’accès au domicile via l’application.

Il y a des conséquences pour les utilisateurs. Outre la perte de contrôle, les accessoires et les automatisations programmées risquent de ne plus fonctionner comme prévu. De plus, les utilisateurs réfractaires se priveront des correctifs de sécurité et des améliorations de performance inhérents à cette modernisation, lancée initialement fin 2022 avant d’être retirée puis corrigée.

La migration débloque également des fonctionnalités avancées proposées récemment. En passant à la version actuelle, les foyers peuvent bénéficier de la gestion de l’accès invité, de la prise en charge des aspirateurs robots ou encore de l’historique d’activité.

Pour effectuer la mise à niveau, il suffit de se rendre dans l’application Maison, de toucher le bouton avec les trois points en haut à droite de l’écran, puis de sélectionner Réglages du domicile > Mise à jour logicielle. Si rien n’apparaît, alors vous êtes déjà sur la nouvelle architecture de HomeKit/Maison.

Les anciens appareils Apple seront exclus du pilotage de la domotique

Cette transition forcée suscite la grogne d’une partie de la communauté en raison de ses exigences matérielles strictes. La nouvelle architecture réclame impérativement des appareils exécutant au minimum iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 13.1, tvOS 16.2 ou watchOS 9.2.

Cette contrainte technique condamne l’usage d’anciens iPhone, iPad, Mac ou autres comme interfaces de contrôle. Certains utilisateurs conservaient d’anciens iPad ou iPhone non éligibles aux mises à jour récentes pour piloter leur maison connectée. Une fois la migration de HomeKit effectuée, ces appareils perdront définitivement leur connexion via l’application Maison d’Apple, obligeant leurs propriétaires à renouveler leur matériel ou à abandonner ces écrans de contrôle dédiés.