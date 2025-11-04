Apple a fixé une nouvelle date butoir pour la transition vers sa nouvelle architecture en ce qui concerne HomeKit. Selon un document d’assistance mis à jour, les utilisateurs devront avoir migré avant le 10 février 2026 pour continuer à utiliser leurs accessoires connectés et leurs automatisations sans interruption au niveau de l’application Maison d’Apple. Passé ce délai, l’ancienne infrastructure ne sera plus prise en charge.

Une architecture domotique plus fiable et riche en fonctionnalités

Déployée en mars 2023 avec iOS 16.4, cette nouvelle architecture a été conçue pour offrir des performances plus rapides et plus fiables, un atout majeur pour les domiciles équipés de nombreux accessoires HomeKit et Matter. Après avoir résolu les problèmes de stabilité des débuts, Apple pousse désormais l’ensemble de ses utilisateurs à adopter cette version qui apporte plusieurs nouveautés :

La gestion des accès pour invités afin d’autoriser des personnes à contrôler le domicile de manière temporaire.

La prise en charge native des aspirateurs robots.

Un historique d’activité pour suivre les événements des différents accessoires.

L’abandon de l’ancienne infrastructure aura une conséquence directe : l’application Maison cessera de fonctionner sur les appareils tournant sur d’anciennes versions des systèmes d’exploitation d’Apple. Pour continuer à piloter son domicile, il faudra disposer au minimum d’iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 13.1, tvOS 16.2 ou watchOS 9.2. Les appareils plus anciens et non compatibles perdront donc leur accès.

Pour effectuer la mise à niveau, il suffit de se rendre dans l’application Maison, de toucher le bouton avec les trois points en haut à droite de l’écran, puis de sélectionner Réglages du domicile > Mise à jour logicielle. Apple précise que les utilisateurs qui n’effectueront pas la migration manuellement pourront être mis à jour automatiquement à l’approche de l’échéance.