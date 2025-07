Apple a déjà annoncé la fin du support de l’ancienne version de son application Maison pour l’automne 2025, incitant les utilisateurs à adopter la nouvelle architecture HomeKit afin d’éviter des interruptions avec leurs accessoires et automatisations. Une nouveauté dans la bêta d’iOS 18.6 suggère que la mise à niveau vers la nouvelle architecture se fera automatiquement.

Une transition vers la nouvelle architecture pour HomeKit

Dans la deuxième bêta d’iOS 18.6, un message repéré par MacRumors indique :

La prise en charge de votre version actuelle d’Apple Maison prendra fin cet automne. Certains domiciles seront automatiquement mis à jour à cette date, mais d’autres devront l’être manuellement. Vous pouvez effectuer la mise à jour dès maintenant pour éviter toute interruption de vos accessoires, automatisations et alertes critiques.

Contrairement aux avertissements précédents, cette mention d’une mise à jour automatique est une première. Apple ne détaille pas les critères déterminant si une mise à jour sera automatique ou manuelle.

Lancée en décembre 2022, la nouvelle architecture HomeKit avait initialement rencontré des problèmes, notamment avec des appareils manquants, des invitations de partage défaillantes et des dysfonctionnements avec HomeKit Secure Video. Apple avait alors suspendu le déploiement, avant de le relancer en mars 2023 avec iOS 16.4. Depuis, cette version s’est stabilisée, offrant des performances plus rapides et fiables, surtout pour les domiciles équipés de nombreux accessoires compatibles HomeKit ou Matter.

Nouvelles fonctionnalités et compatibilité

La nouvelle architecture apporte plusieurs améliorations : prise en charge de l’accès pour les invités, compatibilité avec les robots aspirateurs, historique des activités et une meilleure réactivité pour les maisons intelligentes complexes. Cependant, elle nécessite des appareils fonctionnant sous iOS 16, iPadOS 16 ou macOS Sonoma au minimum. Les utilisateurs avec des appareils plus anciens pourraient perdre la capacité de contrôler leur configuration HomeKit après la fin du support.

Pour effectuer la mise à jour manuelle, suivez ces étapes :

Ouvrez l’application Maison sur votre iPhone, iPad ou Mac.

Touchez ou cliquez sur le bouton Plus (en haut à droite avec les trois points).

Sélectionnez Réglages du domicile. Si vous possédez plusieurs domiciles, choisissez-en un, puis sélectionnez Réglages du domicile.

Sélectionnez Mise à jour logicielle.

Appuyez sur Mettre à jour, puis suivez les instructions. Tous les domiciles que vous possédez sont mis à jour en même temps.

C’est recommandé pour éviter tout désagrément lors du déploiement d’iOS 26 à l’automne.