Ce 10 février 2026 marque l’ultime jour pour mettre à jour HomeKit et passer sur la nouvelle infrastructure. Ceux qui ne le font pas vont rencontrer des problèmes.

Dernier jour pour mettre à jour l’architecture de HomeKit

Apple a annoncé l’infrastructure de HomeKit en 2022, assurant qu’elle est plus fiable et efficace. Le fabricant a ensuite prévenu ses utilisateurs qu’ils devaient installer la mise à jour pour éviter des problèmes. La date butoir est le 10 février 2026, à savoir aujourd’hui.

Pour installer la mise à jour via l’application Maison, suivez les étapes ci-dessous :

Ouvrez l’application Maison sur votre iPhone, iPad ou Mac.

Touchez ou cliquez sur le bouton Plus

Sélectionnez Réglages du domicile. Si vous possédez plusieurs domiciles, choisissez-en un, puis sélectionnez Réglages du domicile.

Sélectionnez Mise à jour logicielle.

Touchez ou cliquez sur Mettre à jour, puis suivez les instructions.

Tous les domiciles que vous possédez sont mis à jour en même temps. Le message « Ce domicile et tous les accessoires sont à jour » s’affiche une fois la mise à jour effectuée. Si le message s’affiche sans que vous n’ayez fait la mise à jour, alors c’est que vous avez déjà la nouvelle infrastructure.

Apple a déjà prévenu que le refus d’effectuer cette mise à niveau expose les utilisateurs à des dysfonctionnements majeurs. Les risques vont de simples problèmes avec les accessoires et les automatisations jusqu’à la perte totale de l’accès à son domicile connecté via l’application.

Au-delà de la simple stabilité, rester sur l’ancienne version prive les usagers des évolutions récentes. Les retardataires ne pourront pas bénéficier de la prise en charge des aspirateurs robots ni recevoir les correctifs de sécurité cruciaux et les améliorations de performance.

Il est important de noter que cette bascule technique impose des prérequis logiciels. La nouvelle mouture de HomeKit exige au minimum iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 13.1, tvOS 16.2 ou watchOS 9.2 pour fonctionner.