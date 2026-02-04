L’heure tourne pour les utilisateurs de l’écosystème domotique avec HomeKit. Apple vient d’envoyer un ultime avertissement par e-mail : il est impératif de migrer vers la nouvelle architecture de l’application Maison avant la date butoir du 10 février 2026.

La mise à jour de HomeKit devient essentielle

Cette modernisation, lancée initialement en 2022 pour offrir un système « plus fiable et efficace » selon Apple, n’est désormais plus optionnelle. Apple prévient clairement que le refus d’effectuer cette mise à niveau expose les utilisateurs à des dysfonctionnements majeurs. Les risques vont de simples problèmes avec les accessoires et les automatisations jusqu’à la perte totale de l’accès à son domicile connecté via l’application.

Au-delà de la simple stabilité, rester sur l’ancienne version prive les usagers des évolutions récentes. Les retardataires ne pourront pas bénéficier de la prise en charge des aspirateurs robots ni recevoir les correctifs de sécurité cruciaux et les améliorations de performance.

La procédure de mise à jour s’effectue directement depuis l’iPhone, l’iPad ou le Mac. Il suffit d’ouvrir l’application Maison, d’accéder aux réglages du domicile via les trois points situés en haut à droite, puis de se rendre dans la section « Mise à jour logicielle ». Si l’option « Mettre à jour maintenant » apparaît, il faut l’exécuter pour basculer tous les domiciles gérés vers le nouveau standard. À l’inverse, si le message indique que le domicile et les accessoires sont à jour, aucune action n’est requise.

Il est important de noter que cette bascule technique impose des prérequis logiciels. La nouvelle mouture de HomeKit exige au minimum iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 13.1, tvOS 16.2 ou watchOS 9.2 pour fonctionner.