Aqara élargit son catalogue maison connectée avec deux produits qui visent directement les utilisateurs d’Apple Home en quête de vidéo-surveillance : la Camera Hub G350, première caméra certifiée Matter de la marque, et la Doorbell Camera G400, une sonnette filaire pensée pour l’intégration multi-écosystèmes.

Camera Hub G350 : une caméra… et un contrôleur domotique

La G350 ne se limite pas à filmer. Aqara la positionne aussi comme hub Zigbee et contrôleur Matter, capable de jouer un rôle central dans un logement connecté. Côté image, elle mise sur un système double objectif : un grand-angle 4K et un téléobjectif 2,5K, avec jusqu’à 9x de zoom hybride et un mécanisme motorisé de rotation/inclinaison permettant une couverture à 360°. Dans Apple Home, la diffusion reste toutefois bridée au 1080p, limite encore courante côté plateforme.

Confidentialité et stockage local

Aqara intègre également un cache physique qui se ferme automatiquement lorsque la caméra est désactivée. La G350 propose aussi du stockage local via microSD jusqu’à 512 Go, ainsi qu’une sauvegarde sur NAS. La compatibilité HomeKit Secure Video est annoncée et permettra l’enregistrement chiffré via iCloud+.

Doorbell Camera G400 : 2K, grand angle et PoE

La sonnette G400 filme en 2K avec un champ de vision 165° et un format vertical conçu pour voir visiteurs et colis. Sa particularité : la prise en charge du Power over Ethernet (PoE) pour l’alimentation et une connexion réseau filaire. Sans Ethernet, elle peut aussi fonctionner sur le câblage de sonnette existant ou en Wi-Fi 6 (2,4 et 5 GHz). On note également la présence du RTSP pour un enregistrement sur NVR, en plus des intégrations Apple Home, Alexa, Google Home et SmartThings.

La caméra connectée G350 est disponible à la vente sur Amazon au prix de 140 euros.

La sonnette G400 n’est pas encore disponible à la vente sur Amazon au moment d’écrire ces lignes.