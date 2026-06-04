De précédentes rumeurs avaient suggéré que l’iPhone 18 Pro Max serait plus épais, notamment pour accueillir une plus grosse batterie. Mais si l’on en croit une nouvelle fuite aujourd’hui, rien ne changera au niveau de l’épaisseur.

Toujours une épaisseur de 8,75 mm

Le leaker Ice Universe révèle sur Weibo que l’épaisseur de l’iPhone 18 Pro Max sera de 8,75 mm, soit autant que l’iPhone 17 Pro Max. Ironiquement, la fuite initiale concernant une épaisseur un peu plus importante venait… d’Ice Universe. Le leaker parlait de 8,8 mm. Il est possible qu’Apple ait fait des tests avec 8,8 mm, avant de finalement se rabattre sur 8,75 mm.

De précédentes fuites ont indiqué d’autres changement à venir sur l’iPhone 18 Pro Max. Son poids dépasserait 240 grammes, ce qui en ferait le smartphone d’Apple le plus lourd depuis l’iPhone 14 Pro Max. Naturellement, la fuite du jour sur l’épaisseur identique pourrait laisser penser que le poids ne bougera pas. Mais il est possible qu’un composant spécifique ait un peu plus d’impact sur la balance.

En outre, une autre rumeur a fait état que l’iPhone 18 Pro Max aura le droit à une plus grosse batterie entre 5 100 et 5 200 mAh. En comparaison, l’iPhone 17 Pro Max a une batterie de 5 088 mAh dans sa version uniquement eSIM (disponible dans certains pays) et de 4 823 mAh dans la version avec le tiroir de carte SIM (à savoir le modèle vendu en France et dans d’autres régions).

Apple annoncera l’iPhone 18 Pro Max en septembre, aux côtés de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone Ultra pliable. Les modèles Pro auraient une Dynamic Island plus petite, la puce A20 Pro, le modem C2 et des améliorations pour les capteurs photo avec une ouverture variable.