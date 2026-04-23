Les iPhone 18 Pro sont attendus avec plusieurs avancées pour la partie photo, mais rien n’indiquait jusque-là que ces nouveautés imposeraient un changement visible du design arrière. De nouvelles maquettes laissent pourtant penser qu’Apple pourrait épaissir son bloc photo.

Bloc photo plus épais et capteurs qui dépassent davantage

Vadim Yuryev de la chaîne YouTube Max Tech a partagé des images de maquettes des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, des modèles factices généralement conçus par les fabricants de coques à partir d’informations issues de la chaîne de production d’Apple. Selon lui, les capteurs photo sont beaucoup plus épais, avec un verre noir qui ressort davantage.

iPhone 17 Pro à gauche, iPhone 18 Pro à droite

Il affirme aussi que le bloc photo (qu’Apple appelle « plateau ») lui-même gagne un peu en épaisseur par rapport à l’iPhone 17 Pro Max. En dehors du triple module arrière, les dimensions resteraient toutefois très proches, avec une épaisseur générale identique et seulement de très légères hausses de hauteur et de largeur sur la maquette de l’iPhone 18 Pro Max.

Vadim Yuryev soutient enfin que ces maquettes seraient fiables. Il explique qu’elles devraient être aussi précises que celles de l’iPhone 17 Pro qu’il avait reçues l’an dernier, potentiellement depuis la même source.

Plusieurs améliorations photo pour l’iPhone 18 Pro

Cette hypothèse visuelle prend du relief parce que plusieurs évolutions caméra sont déjà évoquées pour les iPhone 18 Pro. La principale serait l’arrivée d’une ouverture variable sur le capteur principal, une fonction qui permet d’ajuster manuellement la quantité de lumière captée afin de mieux gérer la surexposition, l’éclairage et la profondeur de champ.

Le téléobjectif pourrait lui aussi évoluer avec une ouverture plus large, pensée pour améliorer les prises de vue en basse lumière. À cela s’ajouterait un nouveau capteur d’image empilé à trois couches fourni par Samsung, présenté comme plus réactif et capable de réduire le bruit tout en améliorant la plage dynamique. Il se pourrait que ce soit spécifique à l’iPhone 18 Pro Max et non l’iPhone 18 Pro, mais cela reste à confirmer.

Aucune fuite n’a toutefois affirmé clairement jusqu’ici que ces gains techniques entraîneraient un bloc photo plus épais.

Pour autant, ce choix surprend parce que l’industrie cherche plutôt à aplatir les capteurs photo ou à faire le nécessaire pour qu’ils dépassent à peine. Si ces maquettes reflètent bien le design final, Apple suivrait donc une logique différente en acceptant un bloc plus visible pour accompagner ses progrès en photo.