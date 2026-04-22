Apple teste quatre évolutions au niveau des capteurs photo pour ses futurs iPhone, mais une seule semble vraiment calée à court terme : l’ouverture variable sur les iPhone 18 Pro. Les autres pistes, à savoir un capteur principal plus grand, une meilleure stabilisation sur l’ultra grand-angle et un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, paraissent plutôt relever d’une feuille de route plus lointaine.

L’ouverture variable en premier

Selon le leaker Digital Chat Station sur Weibo, Apple a des plans pour quatre améliorations : ouverture variable, capteur principal de 1/1,12 pouce, stabilisation optique renforcée sur l’ultra grand-angle et téléobjectif périscopique de 200 mégapixels. Parmi elles, l’ouverture variable est la seule régulièrement associée aux iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max qui sortiront en septembre.

Ming-Chi Kuo avançait déjà en novembre 2024 que les deux iPhone 18 Pro adopteraient cette fonction et une fuite plus récente a indiqué qu’Apple progresse sur les composants avec ses fournisseurs. Ce serait une première sur iPhone, puisque de l’iPhone 14 Pro à l’iPhone 17 Pro, le capteur photo principal reste sur une ouverture fixe à ƒ/1,78.

L’intérêt est assez clair : une ouverture variable permet de laisser entrer plus de lumière en basse luminosité, d’en limiter l’excès dans les scènes très éclairées et d’offrir davantage de contrôle sur la profondeur de champ.

Trois autres évolutions pour la photo sur iPhone

Les trois autres évolutions évoquées n’ont pas de calendrier précis et sont testées pour des générations au-delà de l’iPhone 18 Pro. Le capteur principal de 1/1,12 pouce serait particulièrement ambitieux car ce format, hérité d’une ancienne convention optique, correspond en pratique à une diagonale d’environ 14,5 mm, soit une taille très importante pour un smartphone.

Un tel capteur serait plus grand que le 1/1,28 pouce attribué aux iPhone 17 Pro et pourrait améliorer la photo en basse lumière, la plage dynamique et plus encore. Le téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, lui, reste encore plus éloigné : Digital Chat Station a déjà indiqué qu’Apple étudiait cette technologie, mais pas pour un iPhone avant 2028.

L’ensemble dessine donc moins une évolution immédiate. À court terme, l’ouverture variable semble être la vraie nouveauté crédible, tandis que le reste ressemble davantage à des tests destinés à préparer les futurs iPhone Pro.