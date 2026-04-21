Apple a déjà testé un capteur photo de 200 mégapixels pour un téléobjectif périscopique sur iPhone, sans prévoir de l’adopter rapidement. Selon le leaker Digital Chat Station sur Weibo, cette évolution ne serait pas attendue avant 2028.

Un capteur de 200 mégapixels en test sur iPhone

Le leaker ne dit pas qu’Apple renonce au capteur de 200 mégapixels, mais plutôt que la marque aurait déjà expérimenté ce type de capteur dans des prototypes, tout en repoussant sa commercialisation d’au moins quelques années.

Ce nouveau calendrier tranche avec une position plus optimiste du même leaker en mars. À cette période, il parlait encore d’une arrivée possible dès l’an prochain, mais les indices remontés par la chaîne d’approvisionnement ne soutiendraient plus ce scénario.

Le report gagne aussi en crédibilité parce qu’il rejoint une autre estimation déjà avancée en janvier. Morgan Stanley situait lui aussi une arrivée possible autour de 2028, ce qui rapproche désormais les deux sources sur l’horizon retenu.

Le décalage a du sens au regard de la stratégie photo attribuée à Apple. Digital Chat Station expliquait déjà que la priorité du groupe reste la flexibilité optique et les performances en basse lumière, plutôt qu’une hausse brute de la définition.

Les rumeurs autour de l’iPhone 18 Pro vont dans cette direction. Le modèle qui arrivera cette année miserait sur un capteur principal 48 mégapixels à ouverture variable et sur un téléobjectif 48 mégapixels à focale plus longue et ouverture plus grande, plutôt que sur un saut immédiat vers 200 mégapixels.

Cette prudence laisserait Apple en retrait face à Samsung sur le terrain du très haut nombre de pixels. Le Galaxy S23 Ultra a inauguré un capteur arrière 200 mégapixels dès 2023 et ce choix a été conservé sur les générations suivantes, alors qu’un iPhone de ce type permettrait lui aussi des images plus détaillées et des recadrages plus larges.