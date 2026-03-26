En l’espace de quelques mois, le capteur photo de 200 mégapixels pour un futur iPhone est passé d’un sujet de discussion dans la chaîne d’approvisionnement à un composant activement testé par Apple. C’est ce que rapporte le leaker Digital Chat Station sur Weibo.

Un téléobjectif de 200 mégapixels pour l’iPhone de 2027 ?

En janvier, ce même leaker indiquait que des capteurs photo de 200 mégapixels circulaient dans les conversations de la chaîne de production d’Apple, sans figurer pour autant dans des prototypes d’iPhone. Aujourd’hui, il précise qu’Apple teste activement un téléobjectif 200 mégapixels de 1/1,2 pouce comparable à celui attendu sur le prochain Find X9 Ultra d’Oppo. Le bond est notable : un composant en test d’ingénierie est à une tout autre étape de développement qu’une caractéristique technique discutée entre fournisseurs.

Samsung a proposé un capteur photo de 200 mégapixels sur le Galaxy S23 Ultra en 2023 et il a été reconduit sur les modèles suivants. Un tel capteur permet de capturer davantage de détails, de recadrer plus agressivement une image et d’imprimer en grand format sans perte de qualité visible. Pour l’iPhone, ce serait un saut notable depuis les 48 mégapixels actuels.

La prudence reste de mise sur le calendrier. La banque d’investissement Morgan Stanley estimait en janvier qu’Apple pourrait intégrer un capteur photo de 200 mégapixels dans un iPhone dès 2028. Digital Chat Station évoque désormais une disponibilité possible dès l’année prochaine. En 2027, Apple lancera l’iPhone 18 et l’iPhone Air 2 au cours du premier trimestre. Il faut ensuite s’attendre aux iPhone 19 Pro en septembre. 2027 coïncide également avec le 20e anniversaire de l’iPhone, une échéance qui pourrait justifier un modèle premium à part, à l’image de l’iPhone X en 2017.