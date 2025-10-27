Apple intégrerait sa propre version d’un capteur photo, qui se base sur le système LOFIC, pour l’iPhone des 20 ans qui sortira en 2027 et qui devrait être l’iPhone 20 (et non l’iPhone 19). Selon le leaker coréen yeux1122, cette avancée offrirait des capacités photographiques bien plus intéressantes qu’actuellement.

LOFIC pour une plage dynamique inégalée

Le système LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) permet à un capteur de gérer une quantité de lumière bien plus importante dans les zones les plus claires et les plus sombres d’une même image. Le résultat est une photo avec une plage dynamique réellement importante, capable de restituer des détails jusqu’ici perdus dans les hautes lumières ou les ombres profondes.

Cette technologie pourrait permettre à l’iPhone d’atteindre jusqu’à 20 stops de plage dynamique, un niveau comparable à celui des caméras de cinéma professionnelles et qui se rapproche de la perception de l’œil humain.

Alors que des concurrents comme Xiaomi, Honor et Huawei prévoient d’adopter ce système dans leurs smartphones dès 2026 en utilisant des capteurs fournis par Sony, Apple jouerait une autre carte. La firme aurait l’intention de lancer sa propre version de capteur LOFIC personnalisé en 2027, une stratégie déjà détaillée dans un brevet déposé en juillet.

Ce design propriétaire, plus compact, serait déjà au stade de prototype. Il permettrait à Apple non seulement de rattraper son retard, mais de dépasser la concurrence en intégrant une solution sur mesure. Cette avancée photographique pourrait être l’une des caractéristiques phares de l’iPhone des 20 ans en 2027. Il fait déjà l’objet de rumeurs concernant un design radical avec un écran entièrement sans bordures.