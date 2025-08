Apple travaille sur son propre capteur photo pour iPhone offrant une plage dynamique proche de celle de l’œil humain. Ce projet devrait, en théorie, nettement améliorer la qualité photo sur smartphone.

Une plage dynamique inégalée

Un brevet déposé par Apple, intitulé « Capteur d’image avec pixels empilés pour une plage dynamique élevée et un faible bruit », détaille une architecture avancée. Ce capteur, capable d’atteindre jusqu’à 20 stops (unité de mesure qui représente un doublement ou une division par deux de la quantité de lumière) de plage dynamique, se rapproche des 20 à 30 stops de l’œil humain. À titre de comparaison, les smartphones actuels capturent entre 10 et 13 stops, loin derrière des caméras professionnelles comme l’ARRI ALEXA 35.

Ce capteur permettrait de gérer des scènes à fort contraste, comme une silhouette devant une fenêtre lumineuse, sans sacrifier les détails dans les ombres ou les hautes lumières.

Le design repose sur deux couches : une couche supérieure qui capture la lumière et une couche inférieure dédiée au traitement, notamment la réduction du bruit et la gestion de l’exposition.

Des technologies innovantes

Un élément clé de ce capteur est le système LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor). Chaque pixel ajuste sa capacité à stocker la lumière en fonction de la luminosité de la scène, optimisant ainsi la capture des contrastes dans une seule image. Par ailleurs, un circuit intégré à chaque pixel supprime le bruit électronique lié à la chaleur en temps réel, directement sur la puce, avant tout traitement logiciel. Cette approche réduit le grain et améliore la qualité des photos.

D’après le leaker Fixed Focus Digital sur Weibo, Apple ne se contente pas d’un brevet. Le capteur serait déjà développé et en phase de test sur du matériel expérimental. Bien que les iPhone actuels utilisent des capteurs Sony à deux couches, ce nouveau modèle, plus compact et doté de fonctionnalités uniques, marque la volonté d’Apple de concevoir ses propres composants, à l’image de son abandon progressif des puces Intel et Qualcomm.

Il n’y a pas encore d’informations sur le premier modèle d’iPhone qui aura le droit au capteur photo maison d’Apple.