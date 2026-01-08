Le passage à un capteur photo de 200 mégapixels sur iPhone reste une perspective lointaine, le leaker Digital Chat Station affirmant sur Weibo que ce système est absent des prototypes actuellement testés par Apple. Si des discussions ont lieu au sein de la chaîne d’approvisionnement concernant un tel capteur, qui serait fourni par Samsung, il n’en est qu’au stade de l’évaluation.

D’abord l’amélioration des 48 mégapixels pour l’iPhone 18 Pro

Plutôt que de suivre la course aux mégapixels engagée par Samsung depuis le Galaxy S23 Ultra, Apple maintient le cap sur l’optimisation de ses systèmes existants. Les prototypes actuels de la gamme des iPhone Pro continuent d’utiliser un module principal de 48 mégapixels.

Les efforts d’ingénierie se portent sur des améliorations optiques concrètes pour les modèles attendus cette année, à savoir un capteur principal doté d’une ouverture variable et un téléobjectif de 48 mégapixels bénéficiant d’une distance focale plus longue et d’une ouverture plus grande.

Cette stratégie confirme la volonté d’Apple de privilégier la flexibilité optique et les performances en basse lumière plutôt que d’augmenter la résolution brute des images.

La révélation du leaker nuance une note de recherche publiée cette semaine par la banque Morgan Stanley qui parlait de l’arrivée d’un capteur 200 mégapixels dès 2028 sur iPhone. Bien que Digital Chat Station n’exclue pas cette évolution à terme (ayant lui-même évoqué cet intérêt en mai dernier), ses nouvelles informations indiquent que le développement technique n’a pas encore commencé.

L’intérêt théorique d’un tel capteur résiderait dans la capture de détails plus fins et la possibilité de recadrer ou d’imprimer des photos en très grand format sans perte de qualité. Toutefois, pour l’heure, Apple semble juger que la maturité de cette technologie ne justifie pas encore son intégration dans ses phases de tests avancés.