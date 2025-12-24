Samsung prépare la fabrication des capteurs d’image avancés pour l’iPhone 18, avec une production au Texas aux États-Unis, selon The Elec. L’opération, qui marque un tournant stratégique majeur pour la chaîne d’approvisionnement d’Apple, se déroulera dans l’usine existante de Samsung située à Austin. Sony ne serait donc plus aux commandes.

Samsung plutôt que Sony pour les capteurs photo de l’iPhone 18

Pour satisfaire les exigences d’Apple, Samsung va déployer un procédé de fabrication de pointe encore jamais utilisé à une telle échelle commerciale. Il s’agit d’une architecture de capteurs à trois couches empilées.

Ce système promet des améliorations pour la photographie sur smartphone. On retrouvera une densité de pixels accrue. Il y aura également une amélioration des photos en basse lumière grâce à l’empilement vertical des couches. De plus, la vitesse de lecture sera accélérée pour une meilleure réactivité. S’ajoute à cela une consommation énergétique réduite et une plage dynamique plus élevée.

Pour préparer cette transition, Samsung prévoit d’installer prochainement les équipements nécessaires et a déjà lancé le recrutement de techniciens, ingénieurs et managers pour superviser la mise en place. La nouvelle ligne de production devrait être opérationnelle au plus tôt en mars.

Jusqu’à présent, Apple dépendait exclusivement de Sony pour les capteurs photo des iPhone, produits au Japon et livrés via TSMC. L’accord conclu avec Samsung en août met fin à cette exclusivité et inaugure la première production de ce composant aux États-Unis pour Apple.

Ce projet s’inscrit dans un plan d’investissement plus important. Samsung a récemment notifié au conseil municipal d’Austin son intention d’injecter 19 milliards de dollars dans ses installations locales.

Ces nouveaux capteurs photo sont destinés à l’iPhone 18, dont le lancement est attendu pour le premier semestre 2027. En effet, Apple va changer de calendrier avec les prochains modèles. Il y aura les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone pliable en septembre 2026, puis les iPhone 18 et iPhone 18e au au début de 2027.