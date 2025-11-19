Samsung renforce sa présence industrielle aux États-Unis avec un nouvel investissement d’environ 2,7 milliards de dollars dans son site de fabrication d’Austin, au Texas. L’objectif de cet afflux d’argent est de moderniser l’usine, installer des équipements de pointe et surtout préparer la production des prochains capteurs d’image destinés aux iPhone.

Un projet stratégique soutenu par le Texas

Le conseil municipal d’Austin doit se prononcer sur l’extension du statut « Texas Enterprise Project » pour l’usine de Samsung. Ce label ouvre la voie à d’importants avantages fiscaux. Selon les documents préparatoires, le groupe sud-coréen entend maintenir environ 500 emplois à temps plein pour répondre aux exigences du programme.

Des capteurs d’image nouvelle génération pour Apple

Les futurs capteurs CIS (CMOS Image Sensor) fabriqués au Texas intégreront, selon Apple, des « technologies innovantes, jamais utilisées ailleurs dans le monde ». Le géant californien précise que ces puces optimiseront « l’efficacité énergétique et les performances des appareils Apple, y compris les iPhone expédiés dans le monde entier ». Ni le montant des commandes ni le calendrier précis n’ont été rendus publics, mais « fuites » semblent indiquer que la production de masse pourrait démarrer dès la fin de l’année prochaine. Au vu du volume mondial des ventes d’iPhone, les flux de production s’annoncent considérables pour Samsung Foundry.

Une décision à fort enjeu géopolitique

La relocalisation d’une partie de la production de capteurs aux États-Unis permet à Samsung de diversifier son implantation industrielle et de réduire sa dépendance à l’Asie dans un contexte de tensions géopolitiques accrues. Cette stratégie renforce aussi ses liens avec ses clients nord-américains, au premier rang desquels Apple. Cette montée en puissance sur le sol américain place Samsung en concurrence directe avec Sony, actuel leader incontesté du marché des capteurs d’image. En misant sur une production locale, Samsung se dote d’une alternative plus flexible et mieux adaptée aux contraintes logistiques actuelles.