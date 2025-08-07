Dans le cadre de l’annonce de son American Manufacturing Program (AMP) de 100 milliards de dollars, Apple a révélé un partenariat avec Samsung pour la fabrication de puces pour iPhone aux États-Unis. Ce sera à l’usine d’Austin au Texas.

Un partenariat entre Apple et Samsung aux USA

Apple indique collaborer avec l’usine de Samsung à Austin pour introduire une nouvelle technologie de fabrication de puces qui n’a été jamais utilisée auparavant. Bien que les détails techniques restent flous, Apple précise que cette usine fournira des puces optimisant « la puissance et les performances des produits Apple, y compris les iPhone commercialisés dans le monde entier ».

Voici ce qu’indique Apple :

Apple collabore également avec Samsung dans son usine d’Austin au Texas afin de lancer une nouvelle technologie innovante pour la fabrication de puces, qui n’a encore jamais été utilisée ailleurs dans le monde. En introduisant cette technologie aux États-Unis en premier lieu, cette usine fournira des puces qui optimisent la puissance et les performances des produits Apple, y compris les iPhone commercialisés dans le monde entier.

Des capteurs d’image pour l’iPhone 18

Le communiqué manque de précision, mais il se murmure que Samsung va fournir à Apple des capteurs d’image ISOCELL de nouvelle génération, fabriqués dans cette même usine d’Austin, au lieu de Sony, partenaire habituel d’Apple pour les capteurs photo. Cela concernerait l’iPhone 18. Cependant, les capteurs photo ne sont généralement pas associés à l’optimisation de la « puissance et des performances », ce qui pourrait indiquer une formulation stratégique dans le communiqué, probablement destinée à valoriser l’administration américaine actuelle.

Ce partenariat avec Samsung, plutôt qu’avec TSMC (le principal fournisseur de puces d’Apple) ou Intel (qui cherche activement des contrats de fonderie et des incitations gouvernementales), est notable. La mention d’une technologie « jamais utilisée auparavant » suggère une avancée significative, potentiellement liée à des procédés de fabrication avancés ou à des composants spécifiques pour les futurs produits Apple, comme les iPhone ou d’autres appareils.

Cette annonce s’inscrit dans la stratégie d’Apple pour renforcer sa production aux États-Unis, en réponse aux pressions de l’administration Trump pour relocaliser la fabrication et éviter des droits de douane. Le choix de Samsung comme partenaire, combiné à l’investissement massif de 100 milliards de dollars dans l’AMP, reflète les efforts d’Apple pour diversifier ses partenaires et consolider sa présence aux États-Unis.