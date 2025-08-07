Apple s’associe à Samsung pour produire des capteurs photo de nouvelle génération pour l’iPhone 18 dans une usine au Texas, marquant un tournant majeur en abandonnant son partenariat exclusif avec Sony, révèle le Financial Times.

Une fabrication par Samsung aux États-Unis

Dans le cadre de son investissement massif de 600 milliards de dollars dans la production aux États-Unis, Apple a annoncé :

Apple collabore également avec Samsung dans son usine d’Austin au Texas afin de lancer une nouvelle technologie innovante pour la fabrication de puces, qui n’a encore jamais été utilisée ailleurs dans le monde. En introduisant cette technologie aux États-Unis en premier lieu, cette usine fournira des puces qui optimisent la puissance et les performances des produits Apple, y compris les iPhone commercialisés dans le monde entier.

Ces capteurs, développés par la division System LSI de Samsung et produits en masse par sa fonderie, utilisent une architecture empilée à trois couches. Cette conception permet une densité de pixels accrue, une meilleure performance en basse lumière, des vitesses de lecture plus rapides, une consommation énergétique réduite et une plage dynamique plus large.

Une rupture avec Sony

Pour la première fois, Apple se détourne de Sony, jusqu’ici son unique fournisseur de capteurs photo pour iPhone, assemblés au Japon par TSMC. Les nouveaux capteurs, destinés aux iPhone 18 qui sortiront en 2026, seront produits aux États-Unis. Ce changement s’inscrit dans une stratégie de diversification et de relocalisation. L’usine d’Austin au Texas entame déjà des tests de production, Apple validant généralement ses composants bien avant le lancement.

La technologie choisie, encore jamais déployée à l’échelle commerciale, pourrait redéfinir les standards de la photographie sur smartphone. En empilant verticalement plusieurs couches de capteurs, Samsung et Apple visent à offrir des images plus nettes, même dans des conditions difficiles. Il faudra voir maintenant si la qualité sera réellement au rendez-vous.