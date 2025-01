Depuis plus de 10 ans, Sony est le fournisseur exclusif des capteurs photo des iPhone. Cependant, des rumeurs, relayées par l’analyste Ming-Chi Kuo, suggéraient que cela pourrait changer avec l’iPhone 18 prévu en 2026. Une récente information semble confirmer ce tournant majeur : Samsung pourrait bientôt fournir un capteur photo pour Apple.

Sony a longtemps été le leader incontesté dans la fabrication de capteurs photo pour smartphones et Apple n’a utilisé que ses modèles pour ses iPhone. Cette collaboration a été confirmée par des démontages de produits Apple et par Tim Cook lui-même, qui a mentionné sa visite à l’usine de Sony à Kumamoto. Toutefois, selon Ming-Chi Kuo, Samsung est désormais sur le point de produire au moins un capteur pour l’iPhone 18, et le leaker Jukanlosreve a fourni des détails supplémentaires à ce sujet.

Le capteur en question serait un modèle empilé à trois couches, une technologie qui améliore les performances des appareils photo. Ce type de capteur place les circuits de traitement directement au dos du capteur, ce qui permet d’augmenter la vitesse de traitement du signal et d’améliorer la réactivité de la caméra. Ce capteur pourrait également réduire les sources de bruit, offrant ainsi une qualité d’image supérieure.

Le capteur à trois couches se compose de trois éléments : la couche de photodiodes (PD) pour capturer la lumière, la couche de transfert (TR) pour réduire le bruit et la couche logique (Logic), où le traitement de l’image se déroule. Si confirmé, ce changement pourrait bouleverser le marché des capteurs photo et renforcer la concurrence entre Sony et Samsung dans le domaine des technologies mobiles.