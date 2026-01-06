Ça se précise pour le capteur photo de 200 mégapixels sur les iPhone. Selon les analystes de la banque Morgan Stanley, Apple intégrera ce capteur, fourni par Samsung, dans ses iPhone à l’horizon 2028.

Un capteur photo de 200 mégapixels sur iPhone

Ce changement stratégique répond à deux objectifs cruciaux : réduire la dépendance envers un fournisseur unique et potentiellement diminuer les coûts de fabrication. Si Sony a longtemps été le partenaire privilégié, certaines sources suggèrent que le géant japonais peinerait à égaler la technologie actuelle de Samsung.

En parallèle, cette transition s’inscrit dans la volonté d’Apple de relocaliser une partie de sa production de composants aux États-Unis. Les capteurs photo de Samsung devraient ainsi être fabriqués directement dans l’usine d’Austin au Texas. La diversification ne s’arrête pas là : pour ses capteurs LiDAR, Apple serait en discussion avec STMicroelectronics afin d’épauler Sony.

La note de Morgan Stanley, obtenue par AppleInsider, montre que les analystes anticipent également une refonte du système de Face ID. Pour marquer le 20e anniversaire de l’iPhone en 2027, Apple proposerait les capteurs de Face ID sous l’écran. Contrairement aux capteurs photo, la chaîne d’approvisionnement pour ce module spécifique devrait rester stable, avec LITE comme fournisseur exclusif.

L’ensemble de ces manœuvres logistiques vise à sécuriser les approvisionnements tout en maîtrisant les dépenses. Les analystes de Morgan Stanley s’attendent à ce qu’Apple continue d’absorber les hausses de coûts de certains composants plutôt que d’augmenter le prix final pour les clients. Cette stabilité tarifaire serait rendue possible grâce aux économies réalisées via l’ajout de nouveaux partenaires comme Samsung et STMicroelectronics.