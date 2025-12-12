Apple s’intéresserait de très près aux capteurs photo de nouvelle génération développés par Samsung, des capteurs intégrant un « global shutter » (obturateur global). Cette technologie, encore rare sur smartphone, capture l’intégralité d’une image en une seule exposition, éliminant ainsi les distorsions typiques du « rolling shutter » (frame par frame). Un atout majeur pour la photo, la vidéo et surtout les usages en réalité augmentée et en réalité mixte où la précision du mouvement est déterminante.

Ce changement de cap représente aussi une rupture stratégique : Apple pourrait, pour la première fois, intégrer des capteurs Samsung dans ses iPhone, alors que Sony était jusqu’ici son fournisseur privilégié pouyr ce type de capteur. Si l’on en croit les informations en provenance de la supply chain, la firme de Cupertino travaillerait sur des capteurs empilés en trois couches, produits aux États-Unis dans l’usine de Samsung à Austin, ce qui permettrait au passage de renforcer la chaîne logistique sur le sol américain.

Des bénéfices importants pour l’iPhone et le Vision Pro

Grâce au global shutter, les mouvements rapides — regards, gestes, déplacements — sont enregistrés sans artefacts. « C’est un saut qualitatif pour toutes les expériences immersives », affirme un expert du secteur. Les applications ARKit et les vidéos en mouvement gagneraient ainsi en netteté, en fluidité et en réalisme, des atouts importants pour un casque XR visant l’immersion.

Une meilleure gestion de la lumière et du HDR

Les capteurs nouvelle génération s’accommodent aussi bien mieux des environnements contrastés, réduisent les effets de scintillement LED et permettant un traitement HDR sans effet Ghost, là encore un atout pour des appareils comme le Vision Pro ou de futures lunettes AR plus légères. Autant dire que l’adoption de cette technologie de capteur donnerait un avantage concurrentiel non négligeable pour les futures déclinaisons du Vision Pro ou pour les premières lunettes XR d’Apple.