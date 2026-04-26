Le premier iPhone pliable ne servira pas seulement à lancer une nouvelle catégorie chez Apple : son lancement a aussi été calé pour installer John Ternus comme incarnation immédiate de l’après-Tim Cook, en lui confiant la présentation du produit le plus stratégique de l’entreprise depuis des années, rapporte Mark Gurman de Bloomberg.

John Ternus, nouveau patron d’Apple, va présenter l’iPhone Ultra/Fold

John Ternus sera officiellement le nouveau patron d’Apple le 1er septembre, puis montera sur scène moins de deux semaines plus tard pour dévoiler l’iPhone pliable dans une mise en scène pensée pour associer son arrivée à un lancement majeur.

Ce choix n’aurait rien d’anodin. Apple voudrait faire de son nouveau dirigeant le visage d’un produit qui sera une future catégorie vedette, ce qui permettrait d’ancrer dès le départ son mandat dans une promesse de nouveauté, d’ambition et de relance autour de l’iPhone.

Cette stratégie est d’autant plus cohérente que John Ternus a supervisé l’ingénierie et le développement de l’iPhone Ultra/Fold. Il ne serait pas seulement le présentateur désigné du lancement, mais aussi l’un des responsables les plus directement associés à la conception du smartphone.

Apple aurait structuré ce modèle autour de quatre arguments de vente précis : la durabilité, les performances, un pli moins visible et un grand écran horizontal rappelant un iPad une fois l’appareil ouvert. Ces priorités recoupent justement le parcours de John Ternus qui a longtemps travaillé sur l’iPad et sur l’amélioration de la fiabilité, de l’autonomie et des performances dans toute la gamme.

L’objectif est donc double. Il s’agit de lancer un appareil nouveau, mais aussi de le présenter comme un produit qui reflète le style et les qualités du nouveau patron.

Un pari premium dès le départ

Ce lancement doit par ailleurs soutenir à la fois l’image et les finances d’Apple. Le prix attendu, à 2 000 dollars ou plus, pourrait freiner une partie du public, mais il contribuerait aussi à faire grimper le prix moyen de vente et à soutenir la croissance du chiffre d’affaires.

La disponibilité initiale serait en revanche plus tendue. En raison de la complexité industrielle du produit, l’iPhone pliable devrait être difficile à trouver au départ, une rareté qui pourrait encore renforcer l’envie autour de l’appareil.

Apple compterait aussi sur ce modèle pour attirer une partie des utilisateurs Android déjà familiers des smartphones pliables. Dans ce cadre, le pliable ne serait pas seulement une vitrine technologique : il deviendrait l’outil choisi pour lancer publiquement l’ère John Ternus.