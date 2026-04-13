Apple a attendu des années avant de lancer un iPhone pliable, en grande partie parce que le pli visible sur les écrans concurrents ne répondait pas à ses standards. Selon TrendForce, la percée décisive de 2026 ne vient pas du verre ni de la charnière, mais d’un adhésif.

L’OCA (adhésif optiquement transparent) dépasse désormais sa fonction de simple collage. Grâce à des propriétés viscoélastiques optimisées, il reste souple lors des pliages progressifs pour absorber les contraintes mécaniques, puis se rigidifie temporairement sous un impact soudain pour assurer un support structurel. Sur le long terme, sa capacité à s’infiltrer dans les irrégularités microscopiques réduit la diffusion de la lumière et maintient le pli moins visible. C’est ce double comportement dynamique que TrendForce identifie comme le facteur le plus déterminant pour obtenir un pli quasi invisible sur le futur iPhone pliable (ou iPhone Ultra).

L’OCA ne travaille pas seul. Le verre ultra-fin (UTG) joue un rôle complémentaire : les brevets d’Apple décrivent une épaisseur variable, réduite au niveau du pli pour la flexibilité et conservée ailleurs pour la résistance aux chocs. Une structure double couche pourrait également répartir les contraintes sur plusieurs éléments. Du côté de la charnière, Apple s’appuiera sur le forage laser dans la plaque support métallique derrière l’écran, une technique utilisée par Samsung Display et que le fournisseur Fine M-Tec fournira à Apple selon l’analyste Ming-Chi Kuo.

Il se trouve que Samsung a brièvement présenté un écran sans pli au CES 2026, avant de préciser qu’il s’agissait d’un concept de recherche et développement, et non d’un design prêt pour la production.

Apple aurait fixé des objectifs de production stricts : profondeur de pli inférieure à 0,15 mm et angle de pli inférieur à 2,5 degrés, selon le leaker Fixed Focus Digital en février. Foxconn a débuté la production d’essai la semaine dernière et Samsung Display entamerait la production en masse des écrans OLED pliables en mai.

Le lancement est attendu en septembre aux côtés des iPhone 18 Pro. TrendForce estime qu’Apple pourrait capter près de 20 % du marché des smartphones pliables dès cette année, laissant Samsung et Huawei à environ 30 % chacun.