Beaucoup de personnes ont acheté un Mac mini M4 à 699 euros chez Apple alors que la configuration choisie coûte normalement 1 824 euros, soit une remise de 61 %. Comment ? L’Apple Store en ligne français a connu une erreur de prix en ne facturant pas les options de stockage et de RAM.

61 % de réduction sur le prix du Mac mini M4 chez Apple

Le Mac mini de base à 699 euros comprend la puce M4, 16 Go de RAM, 256 Go de stockage et un port Ethernet 1 Gb/s. Mais pendant quelques heures, il était possible d’avoir 32 Go de RAM, 1 To de stockage et un port Ethernet 10 Gb/s, le tout pour… 699 euros, soit le même prix que le modèle de base. Normalement, Apple facture 500 euros pour avoir 32 Go de RAM, 500 euros pour 1 To de stockage et 125 euros pour le port Ethernet 10 Gb/s, soit un total de 1 125 euros rien qu’en options.

L’information a rapidement fait parler d’elle, notamment avec une apparition sur les réseaux sociaux et Dealabs. Beaucoup de personnes ont donc sauté sur l’occasion et ont acheté le fameux Mac mini M4 à 699 euros au lieu de 1 824 euros.

Reste une question maintenant : Apple va-t-il honorer les commandes ? Soyons honnêtes : c’est très peu probable. D’ailleurs, certaines personnes ont déjà reçu la facture et ils peuvent lire le montant de 1 824 euros au lieu de 699 euros. Reste à voir maintenant ce qu’il va réellement se passer au moment de paiement. En effet, la facturation ne s’enclenche qu’au moment de l’expédition et aucun modèle n’a été expédié pour le moment.

Il s’agit en tout cas d’une belle boulette de la part d’Apple. C’est très rare une telle gaffe de la part du constructeur.