Bonne nouvelle pour le Mac mini M4, désormais disponible à l’achat : le support pour le SSD est amovible. Vous pouvez ainsi le retirer et le remplacer par un autre modèle ayant plus de stockage. De base, Apple propose 256 Go.

Une vidéo montrant un démontage du Mac mini M4 permet de découvrir que le support de stockage est amovible et non soudé à la carte-mère. On découvre au passage qu’Apple propose deux SSD de 128 Go, ce qui est plus intéressant que le SSD unique de 256 Go disponible dans le précédent modèle. Le fait d’avoir deux barrettes améliore les vitesses de transfert.

Le modèle de 256 Go était plus lent que ceux de 512 Go, 1 To et 2 To, justement à cause du choix d’Apple d’avoir une seule barrette avec le modèle de base. Cela pouvait être jusqu’à deux fois plus lent. Ce n’est plus le cas avec le Mac mini M4.

D’autre part, le fait que le nouveau Mac mini dispose d’un SSD amovible signifie que vous pouvez le changer à l’avenir. Il ne faut pas s’attendre à se rendre sur Amazon ou un autre commerçant puis acheter un SSD M.2 standard. Non, Apple utilise son propre système. Mais il existe des projets, dont Studio Drive, qui permettent d’augmenter la capacité de stockage sans payer le prix fort d’Apple. Par exemple, Apple demande 230 euros pour passer à 512 Go, 460 euros pour avoir 1 To et 920 euros pour avoir 2 To. En comparaison, le Mac mini coûte 699 euros.