Les nouveaux MacBook Pro et Mac mini avec les puces M2/M2 Pro/M2 Max sont disponibles à l’achat, mais attention à la vitesse du SSD sur les modèles de base. En effet, elle est en recul par rapport aux modèles avec les puces M1.

Dans le cas du MacBook Pro de base avec la puce M2 Pro et le SSD de 512 Go, Apple a choisi de mettre un seul module de stockage. À l’inverse, le modèle précédent avec la puce M1 Pro dispose de deux modules de 256 Go. Ce choix améliore les débits. Ainsi, la génération précédente frôle les 4 000 Mb/s en écriture et 4 900 Mb/s en lecture. Avec le nouveau modèle, les vitesses sont respectivement autour de 3 150 Mb/s et de 3 000 Mb/s, comme le note 9to5Mac.

L’histoire est similaire pour ce qui est du Mac mini. Le modèle de base avec la puce M2 et un SSD de 256 Go comprend un seul module. Avec le modèle M1, il y avait deux modules de 128 Go. La vitesse aussi bien en écriture qu’en lecture était autour de 1 500 Mb/s. Avec le Mac mini M2, la vitesse subit une chute de 30% à 50%, ce qui est plus que notable.

Ce scénario d’avoir une vitesse en retrait avec la nouvelle génération peut surprendre certains : en informatique, nous avons tendance à avoir des améliorations au fil des années. Mais dans le même temps, Apple nous avait déjà fait le coup avec le MacBook Air M2 par rapport au modèle M1. Le fabricant avait tenté de se justifier, assurant que les utilisateurs maintiennent une bonne expérience générale. Malgré tout, la vitesse était en recul et l’histoire se répète avec les nouveaux MacBook Pro et Mac mini.