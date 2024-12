MacStadium – une société qui offre une infrastructure basée sur le cloud utilisant des Mac et des machines virtuelles macOS « on demand » pour les développeurs et les ingénieurs – a dévoilé plusieurs configurations de son service cloud basées sur les nouveaux Mac mini équipés des puces M4 et M4 Pro, des configurations déjà disponibles pour les développeurs.

Les utilisateurs peuvent ainsi choisir parmi quatre configurations :

M4.S – M4 avec 10 cœurs de CPU, 10 cœurs de GPU, 16 Go RAM, 256 Go SSD, Ethernet 1 Go

M4.M — M4 avec 10 cœurs de CPU, 10 cœurs de GPU, 24 Go RAM, 512 Go SSD, Ethernet 10 Go

M4.L — M4 Pro avec 12 cœurs de CPU, 16 cœurs de GPU, 48 Go RAM, 1 To SSD, Ethernet 10 Go

M4.XL — M4 Pro avec 14 cœurs de CPU, 29 cœurs de GPU, 64 Go RAM, 2 To SSD, Ethernet 10 Go

La puce M4 offre une amélioration de performance de 30 à 50 % par rapport à la M2 tandis que la puce M4 Pro à 12 cœurs rivalise avec la M1 Ultra en performance et s’approche de la M2 Ultra dans des tâches spécifiques. Ces avancées, combinées au format compact du Mac mini, en font une option robuste pour ce type de service de cloud « évolutif ».