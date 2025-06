Quelques jours avant la WWDC, Apple dévoile la liste des vainqueurs et des finalistes en ce qui concerne les Apple Design Awards 2025. C’est l’occasion de mettre en avant 12 applications et jeux.

Plaisir et amusement

CapWords — Vainqueur (application)

Balatro — Vainqueur (jeu)

Lumy – Heure Dorée & Soleil

Denim – Playlist Cover Maker

Thank Goodness You’re Here!

Prince of Persia Lost Crown

Innovation

Play: Create Better Apps — Vainqueur (application)

PBJ – La Comédie Musicale — Vainqueur (jeu)

Moises: l’appli du Musicien

Capybara: Traducteur réunion

Pawz – Meditate Together

Gears & Goo

Interaction

Taobao — Vainqueur (application)

DREDGE — Vainqueur (jeu)

iA Writer

Mela – Recipe Manager

Skate City: New York

Inclusion

Speechify: AI Lecteur de Texte — Vainqueur (application)

Art of Fauna: Puzzle Douillet — Vainqueur (jeu)

Evolve: AI Self-Care Coach

Train Fitness pour Apple Watch

puffies.

Land of Livia

Impact social

Watch Duty — Vainqueur (application)

Neva — Vainqueur (jeu)

Ground News

Opal: Temps d’écran et Focus

Ahoy!

Visuels et graphismes

Feather: Draw in 3D — Vainqueur (application)

Infinity Nikki — Vainqueur (jeu)

Vocabulary – Apprenez mots

CellWalk

Control Ultimate Edition

« Les développeurs continuent de repousser les limites du possible, en créant des applications et des jeux qui sont non seulement magnifiquement conçus, mais qui ont aussi un impact profond », a déclaré Susan Prescott, vice–présidente d’Apple chargée des relations avec les développeurs au niveau mondial. « Nous sommes ravis de célébrer cet incroyable groupe de gagnants et de finalistes lors de la WWDC et de mettre en lumière l’innovation et le savoir-faire qu’ils apportent à chaque expérience ».