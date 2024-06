Quelques jours à peine après l’annonce des finalistes pour les Apple Design Awards 2024, Apple dévoile les vainqueurs. C’est un changement par rapport aux années précédentes où l’entreprise attendait la WWDC. Cette année, la WWDC aura lieu du 10 au 14 juin.

Voici donc les vainqueurs pour chaque catégorie :

Plaisir et amusement

Dudel Draw

Bears Gratitude — Vainqueur (application)

Rooms

WHAT THE CAR?

NYT Games — Vainqueur (jeu)

Hello Kitty Island Adventure

Inclusion

Oko — Vainqueur (application)

Complete Anatomy 2024

Tiimo

Unpacking

Quadline

Crayola Adventures — Vainqueur (jeu)

Innovation

Copilot Money

SmartGym

Procreate Dreams — Vainqueur (application)

Call of Duty: Warzone Mobile

Lost in Play — Vainqueur (jeu)

Wavelength

Interaction

Procreate Dreams

Arc Search

Crouton — Vainqueur (application)

Little Nightmares

Rytmos — Vainqueur (jeu)

finity.

Impact social

How We Feel

Ahead: Emotions Coach

Gentler Streak Fitness Tracker — Vainqueur (application)

The Wreck — Vainqueur (jeu)



Cityscapes: Sim Builder

The Bear

Visuels et graphismes

Sunlitt

Meditate

Rooms — Vainqueur (application)

Death Stranding Director’s Cut

Lies of P — Vainqueur (jeu)

Honkai: Star Rail

Informatique spatial

Sky Guide

NBA

djay — Vainqueur (application)

Synth Riders

Blackbox — Vainqueur (jeu)

Loona: Cozy Puzzle Games

« Il est passionnant de voir comment les développeurs utilisent notre technologie pour créer des applications et des jeux exceptionnels qui améliorent la vie des utilisateurs », déclare Susan Prescott, vice-présidente d’Apple chargée des relations avec les développeurs au niveau mondial. « Les lauréats de cette année ont démontré que les applications peuvent créer des expériences puissantes et émouvantes – et nous sommes ravis de célébrer leur travail acharné et leur ingéniosité lors de la WWDC de cette année ».