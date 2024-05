En plus de partager les détails pour la WWDC 2024, Apple dévoile la liste des finalistes pour les Apple Design Awards. Il s’agit d’un programme qui vient récompenser les développeurs, à l’instar des Oscars pour le monde du cinéma.

Il y a sept catégories cette année (avec trois applications et trois jeux à chaque fois), dont une nouvelle qui concerne l’informatique spatial. Apple y fait beaucoup allusion avec son casque Vision Pro et on la retrouve ici.

Voici les différents finalistes pour chaque catégorie :

Plaisir et amusement

Dudel Draw

Bears Gratitude

Rooms

WHAT THE CAR?

NYT Games

Hello Kitty Island Adventure

Inclusion

Oko

Complete Anatomy 2024

Tiimo

Unpacking

Quadline

Crayola Adventures

Innovation

Copilot Money

SmartGym

Procreate Dreams

Call of Duty: Warzone Mobile

Lost in Play

Wavelength

Interaction

Procreate Dreams

Arc Search

Crouton

Little Nightmares

Rytmos

finity.

Impact social

How We Feel

Ahead: Emotions Coach

Gentler Streak Fitness Tracker

The Wreck

Cityscapes: Sim Builder

The Bear

Visuels et graphismes

Sunlitt

Meditate

Rooms

Death Stranding Director’s Cut

Lies of P

Honkai: Star Rail

Informatique spatial

Sky Guide

NBA

djay

Synth Riders

Blackbox

Loona: Cozy Puzzle Games

Apple annoncera les lauréats lors de la WWDC 2024 qui se tiendra du 10 au 14 juin. Les gagnants recevront un prix physique et du matériel pour les aider à continuer à créer des applications et des jeux.