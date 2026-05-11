Face aux réactions pour le moins contrastées suscitées par ses dernières rumeurs sur le Vision Pro, le journaliste de Bloomberg Mark Gurman semble semble avoir corrigé ses propos sur le Vision Pro : non, Apple n’aurait finalement pas abandonné sa plateforme Vision, mais le successeur du Vision Pro ne serait pas près d’arriver. Selon Gurman donc, un nouveau casque de réalité mixte ne serait pas attendu avant « au moins deux ans ». Voilà une tonalité tout de même bien différente de celle du précédent article du journaliste, qui évoquait alors un abandon pur et simple du Vision Pro.

Un Vision Pro plus léger reste dans les cartons

Apple continuerait de travailler en coulisses sur de nouveaux matériaux et technologies destinés à rendre un futur casque plus léger, moins coûteux et plus confortable. L’objectif serait de corriger les principaux défauts du Vision Pro actuel : son poids, son prix élevé et son positionnement encore trop onéreux pour le grand public.

Le modèle actuel avait été lancé à 3500 dollars avant d’être actualisé en octobre 2025 avec une puce M5, une batterie révisée et un nouveau bandeau fourni dans la boite. Cette mise à jour à minima n’aurait pas suffi à relancer l’intérêt autour du produit.

Les lunettes connectées passent devant le casque

Les équipes Vision redirigées vers l’IA et les wearables

D’après Gurman, une partie importante des talents matériels autrefois mobilisés sur la réalité mixte aurait été réaffectée à d’autres priorités. Apple concentrerait désormais ses efforts sur des lunettes connectées plus légères, mais aussi sur Siri, des AirPods dotés de caméras et un projet de pendentif IA.

Le très commenté « Vision Air », imaginé comme une version plus abordable du casque, aurait été annulé l’an dernier, mais cela ne signifie pas pour autant que la marque renonce au spatial computing. Là encore, le ton de Gurman a changé et il n’est plus question d’une mort annoncée du casque XR.

La stratégie d’Apple semble donc évoluer sans non plus « tout casser » des acquis dans le domaine de la XR : moins de précipitation autour d’un second Vision Pro, davantage de travail sur les briques nécessaires à des appareils portables de type « Apple Glasses ».