Quelques heures après la keynote, les premières bêtas pour développeurs d’iOS 26 et de Xcode 26 ont été publiées. Oh surprise, dans le code de cette dernière se trouve un indice concernant un produit pas encore officiellement annoncé par Apple : l’application fait en effet référence à l’actuel Apple Vision Pro sous le nom d’« Apple Vision Pro 4K », aux côtés de l’appellation simple « Apple Vision Pro ». Cette dernière mention suggère qu’Apple envisagerait d’élargir sa gamme avec un second modèle probablement plus abordable. L’absence de mention 4K sur la seconde référence laisse aussi entendre assez clairement que ce modèle serait équipé d’écrans d’une résolution inférieur à ceux de l’actuel Vision Pro.

Les rumeurs d’un modèle Vision Pro « low cost » circulent depuis pratiquement le lancement du Vision Pro : ce modèle plus « accessible » serait doté d’un écran plus lumineux mais de définition inférieure (environ 1500 ppi contre 3800 ppi actuellement) et devrait être proposé aux alentours de 2 000 dollars dans le courant de l’année 2026. Ce modèle allégé embarquerait une puce A-Series et pourrait même nécessiter un lien filaire à un iPhone ou un Mac, ce qui permettrait de réduire encore son coût. Parallèlement, Apple préparerait également un successeur direct au Vision Pro actuel. Ce modèle premium disposerait d’une puce M5, d’un boîtier en titane et d’un coloris supplémentaire en option (bleu foncé).