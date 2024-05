C’est une information à prendre avec les pincettes d’usage, voire les grosses pinces. Si l’on en croit un certain @Revegnus1 (pseudo X), l’Apple Vision Pro 2 pourrait coûter deux fois moins cher que le modèle actuel. Toujours selon le leaker, la sortie de ce modèle serait prévue pour 2026. Le tarif de cette seconde version se situerait donc entre 1500 et 2500 dollars, ce qui est en effet plus « accessible » que les 3500 dollars actuels (probablement 4000 euros). @Revegnus1 ajoute même que certains composants du casque sont déjà en cours de production et que des échantillons de ces composants ont été envoyés à Apple pour évaluation. SK Hynix et Samsung notamment fourniraient de la DRAM LLW destinée au Vision Pro 2.

VisionPro Gen 2, coming in 2026 – The retail price is between 1500 to 2500 dollars.

– Entering the Chinese SeeYA supply chain, currently in the stage of sending samples to Apple for evaluation.

– Following SK Hynix, Samsung is supplying LLW DRAM. — J. Reve (@Revegnus1) May 10, 2024

Le leaker n’ayant aucun antécédent, il est bien difficile de savoir s’il s’agit réellement d’une véritable fuite ou d’une affirmation juste là pour créer le buzz. Que le Vision Pro 2 soit deux fois moins cher deux ans à peine après sa sortie semble cependant peu probable, car cela signifierait qu’Apple aurait considérablement réduit sa marge sur ce produit, une décision peu probable au vu de la stratégie financière poursuivie actuellement (Luca Maestri tient beaucoup à la sacro sainte marge). L’Apple Vision Pro serait en effet extrêmement couteux à produire, une estimation des coûts de production avoisinant les 1500-2000 dollars par casque.

En revanche, la période de lancement est nettement plus plausible, et rejoint les prévisions d’autres leakers et analystes au pedigree déjà bien établi.