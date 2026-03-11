Apple présente les trois jeux qui vont débarquer sur Apple Arcade dès le 2 avril. Les titres de mars sont d’ores et déjà disponibles.

Les jeux d’Apple Arcade en avril 2026

Le premier jeu à rejoindre Apple Arcade en avril est DREDGE+. Récompensé par l’Apple Design Award 2025 dans la catégorie Interaction et par l’App Store 2025 comme jeu iPad de l’année, DREDGE+ débarque sur Apple Arcade dans une édition complète du jeu d’aventure sinistre sur le thème de la pêche. Parcourez un archipel isolé aux commandes de votre chalutier, vendez vos prises et sondez les profondeurs en quête de secrets depuis longtemps oubliés. Équipez votre bateau pour pêcher dans les profondeurs et naviguer vers de nouveaux horizons, mais gardez un œil sur l’heure. La nuit tombe plus vite qu’il n’y paraît…

En deuxième jeu, on retrouve Unpacking+. Un jeu zen qui vous fait vivre l’expérience de déballer les cartons pour installer vos affaires dans une nouvelle maison. Entre puzzles de placement et choix de décoration, vous devez créer un espace de vie plaisant tout en découvrant des indices sur la vie qui se cache parmi tous ces biens. Au fil de huit déménagements, vous devenez intime avec un personnage que vous ne voyez jamais et vous découvrez une histoire que l’on ne vous raconte pas.

Enfin, le troisième titre est Ma Chenille faisant des trous+. Le jeu permet aux joueurs de s’occuper de leur propre chenille. À mesure que les joueurs la nourrissent, jouent avec elle et explorent son univers, elle grandit et débloque de nouvelles activités, avant de tisser un cocon et de se transformer en un papillon. Ce jeu donne vie à l’histoire de Carle dans une expérience interactive et divertissante.

Apple Arcade coûte 9,99 €/mois, avec le premier mois qui est offert.