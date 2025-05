Apple présente les jeux qui vont être disponibles sur Apple Arcade dès le 5 juin. On retrouve cinq titres, à l’instar du catalogue de ce mois-ci.

Les nouveaux jeux d’Apple Arcade en juin 2025

Le premier jeu est UNO: Arcade Edition. Les joueurs peuvent se détendre avec des matchs en solo divertissants utilisant les règles classiques d’UNO ou faire monter la température avec un nouveau mode « Jeux personnalisés » comprenant de nouvelles options comme « mains de l’échange sauvage » et « l’épreuve des couleurs ». Avec trois modes de jeu (match rapide, jeux personnalisés et joueur solo) et de nombreuses personnalisations, chaque partie est amusante et originale.

En deuxième jeu, on retrouve WHAT THE CAR?. À l’aide d’un portail TV flottant doté de jambes et d’un volant extensible, les joueurs équipés de l’Apple Vision Pro utiliseront leurs mains – comme s’ils tenaient un volant physique – pour manœuvrer une voiture de course non conventionnelle dont les caractéristiques changent constamment, telles que les jambes, les ailes et même le rhume.

Le troisième titre est LEGO Hill Climb Adventures+. Le but est simple : explorer, faire la course, améliorer et progresser. Naviguez dans des lieux variés à débloquer, de la campagne ensoleillée aux plus hautes montagnes, en passant par les redoutables Profondeurs, dans votre quête d’aventure. Surmontez les obstacles et accomplissez des quêtes en personnalisant et en construisant un ensemble varié de véhicules, débloquez des options de personnalisation pour choisir votre propre style.

Lost in Play+ est le quatrième jeu. Aidez un frère et une sœur à retrouver le chemin de la maison au cours d’une aventure épique et édifiante. Résoudre des énigmes, échapper à une bête à cornes et rencontrer des gobelins excentriques font partie du voyage.

Enfin, le cinquième jeu est Helix Jump+. C’est un jeu d’arcade classique en 3D, un succès qui définit le genre, avec des haptiques retravaillés, des effets visuels améliorés, des skins exclusifs à déverrouiller et aucune publicité ou interruption. Les joueurs guideront une balle rebondissante à travers des tours hélicoïdales vibrantes, en synchronisant leurs chutes avec précision pour éviter les pièges et briser les plateformes dans un test de rythme et d’élan.