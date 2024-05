Apple présente la liste des cinq jeux qui vont être disponibles en juin sur sa plateforme Apple Arcade. En réalité, l’un d’entre deux sera accessible dès le 30 mai. Mais pour les autres, il faudra attendre le mois prochain.

30 mai

Where Cards Fall sur l’Apple Vision Pro : le jeu primé en 2020 par l’Apple Design Award est doté de commandes tactiles et accessibles, conçues à la main pour l’Apple Vision Pro. Les joueurs utiliseront des gestes naturels pour manipuler et donner vie aux châteaux de cartes, avec en toile de fond une histoire captivante sur le passage à l’âge adulte.

6 juin

Rabbids: Legends of the Multiverse : embarquez pour un voyage des plus loufoques alors que les espiègles Lapins Crétins se déchaînent dans le multivers. Dans cette nouvelle aventure loufoque, les joueurs doivent faire preuve d’ingéniosité et construire le meilleur deck, avec un mélange éclectique de chevaliers, de ninjas, de pirates, de Lapins Crétins cow-boys, et bien plus encore. Ils exploreront cinq univers farfelus, des vallées de nouilles du pays des dragons au puissant mont Rabbidsmore, rencontrant des Lapins crétins absurdes à chaque tournant.

Return to Monkey Island+ : le jeu marque le retour inattendu du créateur de la série, Ron Gilbert, qui continue l’histoire des jeux d’aventure The Secret of Monkey Island et Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, développés en collaboration avec Lucasfilm Games.

Tomb of the Mask+ : frayez-vous un chemin à travers le labyrinthe aux torsions et détours complexes, et surmontez tous les pièges cachés sur votre chemin vers la victoire.

Fabulous – Wedding Disaster+ : créez de superbes robes dans ce jeu de gestion de temps sur le thème du mariage et préparez-vous à devenir un grand nom de la mode à New York.

Apple Arcade coûte 6,99€/mois. Le premier mois est offert.