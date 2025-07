Blender, un logiciel pour la création de contenus 3D, arrête de supporter les Mac avec des processeurs Intel. La version 4.5, qui est disponible maintenant au téléchargement, est la dernière à supporter ces ordinateurs d’Apple.

Le point positif est Blender 4.5 est une version TLS (Long Term Support), signifiant qu’elle recevra des correctifs jusqu’en juillet 2027. Mais il n’y aura plus de nouveautés ici, il faudra attendre Blender 5 pour cela. Et Blender 5 nécessitera un Mac avec les puces Apple Silicon.

Voici ce qu’indiquait l’équipe chargée du développement en début d’année :

Après avoir évalué les coûts de maintenance des versions Intel de macOS, les équipes chargées du rendu et de la maintenance de la plateforme sont arrivées à la conclusion qu’il n’est plus pratique de continuer à les supporter. Il y a trop de problèmes spécifiques aux pilotes qui prennent beaucoup de temps à investiguer et à essayer de trouver des solutions de contournement. Le prix à payer est souvent l’impossibilité de mettre en place des améliorations de vitesse ou de qualité.

Blender 4.5 LTS sera la dernière version à être livrée avec le support officiel de macOS Intel.