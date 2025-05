Apple va proposer une mise à jour pour protéger la confidentialité des utilisateurs sur macOS 16. Selon des informations partagées avec les développeurs se reposant sur le framework AppKit, les applications Mac ne pourront plus accéder au presse-papier sans que l’utilisateur en soit informé. Cette mesure vise à empêcher les applications de consulter discrètement les données copiées et collées, un problème déjà abordé sur iOS.

Lorsqu’une application Mac tentera de lire le contenu du presse-papier sans interaction directe de l’utilisateur, une alerte s’affichera. Par exemple, copier et coller du texte dans une application compatible ne déclenchera pas de notification. En revanche, si une application tente d’accéder aux données du presse-papier sans que l’utilisateur ait utilisé la fonction de collage, une alerte apparaîtra à l’écran avec macOS 16. Cette approche aligne le fonctionnement du presse-papier du Mac sur celui de l’iPhone et de l’iPad, où Apple restreint déjà l’accès non autorisé depuis iOS 14.

Une réponse aux abus détectés sur Mac

Cette initiative fait suite à des découvertes inquiétantes. Des chercheurs en sécurité avaient révélé que de nombreuses applications iOS populaires lisaient le contenu du presse-papier sans le consentement des utilisateurs. En réponse, Apple a proposé une bannière de notification sur iOS 14, puis une option de collage sécurisé avec iOS 15. Cette dernière empêche les développeurs de voir le contenu du presse-papier.

Sur Mac, la situation semble similaire. Jeff Nadeau, ingénieur logiciel chez Apple, explique qu’Apple a constaté que certaines applications Mac analysaient le presse-papier en arrière-plan. Cependant, certaines applications légitimes nécessitent un accès au presse-papier. Pour concilier ces besoins, Apple a conçu de nouvelles API. Ces interfaces permettent aux développeurs d’examiner le type de données sans les lire directement, renforçant ainsi la confidentialité. Les utilisateurs ne verront pas d’alerte lorsque les applications utilisent ces API respectueuses de la vie privée.

Préparation des développeurs et prochaines étapes

Apple impose également une autorisation explicite des utilisateurs dans certains cas pour accéder au presse-papier. Les développeurs peuvent d’ores et déjà tester ces changements pour adapter leurs applications avant le déploiement officiel.

Cette mise à jour s’inscrit dans la continuité des efforts d’Apple pour renforcer la sécurité des utilisateurs. Avec macOS 16, les utilisateurs de Mac bénéficieront d’une protection supplémentaire, similaire à celle déjà en place sur iOS.

La présentation de macOS 16 (et d’iOS 19) aura lieu le 9 juin lors de la WWDC 2025.