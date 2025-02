Après Civilization VI, les Mac sous processeurs Apple Silicon accueillent aujourd’hui sa suite, Civilization VII. la version Mac du célèbre jeu de stratégie est disponible sur Steam au prix de 70 euros dans sa version standard (et jusqu’à 130 euros pour la version la plus premium). La configuration matérielle nécessaire est un Mac doté d’un simple processeur M1, de 8 Go de RAM et de 25 Go d’espace de stockage disponible. Pas la mer à boire donc, même si le studio Firaxis recommande plutôt pour un meilleur confort de jeu de disposer d’un Mac M2 avec 16 Go de RAM. A noter que cet opus a reçu un accueil plutôt mitigé, mais rien n’empêche évidemment de se faire son propre avis.

Le descriptif du jeu : « Dans Civilization VII, vos décisions stratégiques façonnent la lignée culturelle de votre empire, ainsi que son évolution. Gouvernez dans la peau d’un des grands dirigeants qui ont marqué l’histoire et orientez le cours de votre récit en choisissant une nouvelle civilisation à chaque étape de l’Histoire de l’Homme.

Construisez des villes et des merveilles architecturales pour étendre votre territoire, faites avancer votre civilisation grâce à des innovations technologiques et partez à la conquête de civilisations rivales ou coopérez avec elles, en explorant des mondes inconnus. Visez la prospérité dans une expérience solo immersive ou jouez à plusieurs avec le mode multijoueur en ligne. »