Avec macOS 27 Golden Gate, Apple prépare le terrain pour enterrer la lecture de DVD. La bêta 2 du système d’exploitation met fin au framework DVDPlayback.

La fin de la lecture de DVD avec macOS 27 Golden State

Dans ses notes de version, Apple indique :

Le framework DVDPlayback a été supprimé du SDK de macOS 27 Golden Gate et les applications ne peuvent plus être compilées en se reposant sur celui-ci. Ce framework sera supprimé dans une prochaine version de macOS.

Il est certain que plusieurs personnes n’utilisent plus les DVD depuis un moment, sachant que l’on bascule de plus en plus vers le tout dématérialisé, que ce soit avec l’achat ou la location de films, ou encore le streaming de manière générale avec des plateformes comme Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ou Apple TV. Mais le support physique, que ce soit le DVD ou le Blu-ray, reste fort utile pour avoir un accès sans devoir dépendre d’une plateforme et d’Internet.

En l’état, la bêta 2 de macOS 27 Golden State embarque toujours l’application Lecteur DVD d’Apple. Mais celle-ci plante lorsqu’on la lance. De plus, elle est « cachée », il faut se rendre dans /System/Library/CoreServices/Applications pour la trouver.

Est-ce donc la mort définitive de la lecture de DVD sur Mac avec macOS 27 Golden State ? Nativement, oui. Mais il existe des solutions tierces qui font très bien le job. La plus connue est le lecteur VLC, qui se veut gratuit qui plus est.

Pour rappel, cela fait des années maintenant qu’Apple n’inclut plus de lecteur CD/DVD dans ses Mac. Le dernier à l’avoir a été le MacBook Pro de 2012.