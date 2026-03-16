Par surprise, Apple a officialisé les AirPods Max 2 qui embarquent la puce H2, déjà présente dans les AirPods Pro. Ce passage à la puce H2 n’est pas cosmétique : il ouvre le casque audio à un ensemble de fonctionnalités et améliore sa réduction de bruit active à un niveau 1,5 fois supérieur à la génération précédente.

Voici le casque AirPods Max 2

La réduction de bruit active améliorée cible spécifiquement les nuisances sonores intenses et continues, comme les moteurs d’avion ou les rames de métro. Parallèlement, un nouvel algorithme de traitement numérique du signal améliore le mode Transparence, rendant les sons extérieurs plus naturels. Un nouvel amplificateur à large gamme dynamique complète ces améliorations pour une restitution audio plus propre, avec une meilleure localisation des instruments grâce à l’audio spatial, une réponse dans les graves plus précise et des médiums et aigus plus naturels.

De plus, les AirPods Max 2 prennent en charge l’audio sans perte en 24 bits 48 kHz via le câble USB-C inclus. Apple en fait son seul casque permettant à la fois de créer et de mixer en audio spatial personnalisé avec la fonction de suivi de tête dans Logic Pro. La latence audio réduite bénéficie aussi aux joueurs via le mode Jeu sur iOS, macOS et iPadOS.

Les nouvelles fonctionnalités activées par la puce H2 sont les suivantes :

Audio adaptatif : ajuste automatiquement les niveaux de la réduction de bruit active et du mode Transparence selon l’environnement

ajuste automatiquement les niveaux de la réduction de bruit active et du mode Transparence selon l’environnement Détection des conversations : baisse le volume et réduit le bruit de fond dès que l’utilisateur commence à parler

baisse le volume et réduit le bruit de fond dès que l’utilisateur commence à parler Traduction en temps réel : traduit en temps réel des conversations en face à face via Apple Intelligence

traduit en temps réel des conversations en face à face via Apple Intelligence Isolation de la voix : isole la voix de l’utilisateur durant les appels en éliminant le bruit ambiant

isole la voix de l’utilisateur durant les appels en éliminant le bruit ambiant Enregistrement de qualité studio : capture vocale à haute qualité pour les podcasteurs, chanteurs et intervieweurs

capture vocale à haute qualité pour les podcasteurs, chanteurs et intervieweurs Télécommande appareil photo : déclenche photos et vidéos à distance via la Digital Crown

déclenche photos et vidéos à distance via la Digital Crown Réduction des bruits forts : protège contre les sons environnementaux trop forts

protège contre les sons environnementaux trop forts Volume personnalisé : adapte automatiquement le volume selon les habitudes d’écoute de l’utilisateur

adapte automatiquement le volume selon les habitudes d’écoute de l’utilisateur Siri : permet de répondre aux annonces de Siri en hochant ou en secouant la tête

Les AirPods Max 2 seront disponibles à la précommande à partir du 25 mars à 579 euros en cinq coloris (bleu, violet, minuit, lumière stellaire et orange), avec une livraison prévue début avril.