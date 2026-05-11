Wedbush est franchement optimiste concernant Apple. Le cabinet d’analyse relève son objectif de cours AAPL de 350 à 400 dollars (environ 342 euros par action), un niveau évidemment inédit pour la firme de Cupertino. Cette hausse spectaculaire de 50 dollars repose principalement sur les attentes autour d’Apple Intelligence et des annonces prévues à la WWDC 2026. A noter qu’un cours de l’action AAPL à 400 dollars équivaudrait à une valorisation phénoménale de 5880 milliards de dollars !

Apple Intelligence au cœur du scénario haussier

Selon Wedbush, Apple pourrait devenir l’un des principaux points d’accès grand public à l’intelligence artificielle. Les analystes estiment que les nouveautés d’iOS 27, notamment l’intégration possible de plusieurs modèles d’IA au choix de l’utilisateur, pourraient accélérer massivement l’adoption d’Apple Intelligence.

Le cabinet anticipe aussi que près d’un cinquième de la population mondiale pourrait utiliser des fonctions d’IA via un appareil Apple dans les prochaines années. Tim Cook a récemment résumé cette approche en expliquant qu’il ne s’agissait pas d’une IA « comme fonctionnalité autonome », mais d’une IA intégrée de manière « essentielle et intuitive » à l’expérience des appareils.

Une monétisation estimée à 15 milliards de dollars par an

WWDC 2026 comme moment charnière

Wedbush pense aussi qu’Apple finira par faire payer certaines fonctions avancées d’IA. À terme, ces services pourraient générer 15 milliards de dollars par an (environ 12,8 milliards d’euros). Le partenariat avec Alibaba en Chine fait partie des leviers surveillés, alors qu’Apple cherche à relancer sa dynamique dans ce marché éminemment stratégique. Les analystes observent également la transition de la direction vers John Ternus, dont l’influence devrait marquer une nouvelle phase pour Apple.

C’est peu dire qu’avec ce niveau d’attentes de la part des analystes, la WWDC 2026, prévue du 8 au 12 juin, devra être déterminante.