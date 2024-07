Les analystes ont un peu revu leur logiciel concernant le lancement d’Apple Intelligence. Ming Chi Kuo avait le premier sonné l’alerte, précisant que l’IA d’Apple aurait sans doute un impact faible voire nul sur les ventes d’iPhone 16. Les rumeurs sur un report de ce lancement pour la version d’iOS 18.1 (donc plutôt vers octobre-novembre qu’en septembre) avait même de quoi refroidir l’enthousiasme des analystes, et pourtant, il n’en est (presque) rien. A quelques dizaines heures de la publication des résultats d’Apple pour le Q2 2024, les analystes de TD Cowen conseillent aux investisseurs d’acheter de l’action AAPL, et fixent un objectif de cours insolent, à 250 dollars l’action (contre 220 pour le précédent objectif) !

Cowen juge en effet qu’Apple a considérablement augmenté sa base installées dans les grandes villes chinoises, notamment auprès des acheteurs les plus jeunes. Les analystes estiment qu’Apple devrait produire entre 215 millions et 230 millions d’iPhone en 2024. TD Cowen se base sur les données de la China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) pour le mois de mai 2024, données qui montreraient que les ventes d’iPhone ont augmenté de 44% entre avril et mai 2024. Bien que redescendu en bas du top 5 chinois, l’iPhone devrait donc redresser la tête en Chine, d’autant que Huawei retarderait le lancement de son Mate 70 à cause du rendement insuffisant des processeurs 5 nm. Quant aux services la croissance serait toujours à deux chiffres de pourcentage.