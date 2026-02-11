La banque d’investissement Bernstein a relevé son objectif de cours sur l’action Apple à 340 dollars (ce qui est énorme), contre 325 précédemment (ce qui était déjà énorme), tout en maintenant sa recommandation « surperformance ». Cette révision repose avant tout sur la dynamique des Services (App Store, Apple TV, Apple Pay, Apple Card, Apple Music, Apple Arcade, iCloud, iTunes, Apple Fitness Plus), jugée plus stable et plus rentable que les ventes de matériel, dans un contexte de cycles de renouvellement des smartphones de plus en plus longs.

L’analyste Toni Sacconaghi souligne en outre que la visibilité sur le potentiel de bénéfices à long terme du groupe s’est améliorée. Selon l’analyste, la croissance des abonnements, de l’App Store et des paiements numériques permet à Apple de générer des flux de trésorerie solides, même lorsque la demande pour l’iPhone ralentit dans certaines régions.

Des marges élevées et un puissant levier financier

Bernstein met également en avant la politique de retour aux actionnaires d’Apple. Les rachats massifs d’actions soutiennent mécaniquement le bénéfice par action, tandis que la génération régulière de free cash-flow renforce la capacité du groupe à investir tout en redistribuant du capital. En bref, Apple est devenu une impitoyable machine à cash, un constat qui remplit d’aise les investisseurs.

Des perspectives solides, mais pas sans risques

Si la banque anticipe un soutien futur de nouvelles fonctionnalités logicielles et d’innovations liées à l’IA, elle n’y voit pas de catalyseur spectaculaire à court terme. Les principaux risques restent liés aux pressions réglementaires sur les Services et à un environnement économique plus contraint pour les consommateurs.

Malgré ces incertitudes, Bernstein estime que l’immense base installée d’Apple constitue un socle durable pour monétiser ses écosystèmes numériques. Une stratégie de croissance plus progressive, mais perçue comme suffisamment robuste pour justifier une valorisation plus élevée à terme.