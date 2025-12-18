La banque d’investissement Morgan Stanley a nettement revu à la hausse son objectif de cours sur l’action Apple (AAPL), confirmant au passage sa recommandation « Surpondérer ». Cette décision traduit une vision toujours plus positive de la firme de Cupertino, une vision portée par des perspectives de revenus revues à la hausse en dépit d’un contexte de coûts plus contraignant.

Dans sa nouvelle analyse, Morgan Stanley fixe désormais un objectif de 315 dollars par action, contre 305 dollars auparavant. Cette progression de 3 % repose sur une révision à la hausse des bénéfices attendus pour l’exercice fiscal 2027, avec un bénéfice par action estimé à 9,83 dollars, contre 9,55 dollars précédemment.

Des ventes d’iPhone plus solides que prévu

Les analystes anticipent également des livraisons d’iPhone légèrement supérieures aux attentes initiales, même si le cycle de renouvellement des smartphones devrait s’allonger. Les utilisateurs conserveraient leurs appareils un peu plus longtemps, sans pour autant freiner significativement la dynamique globale. 2026 devrait aussi être l’année de lancement du premier iPhone pliable, de lunettes boostées à l’IA et peut-être d’un Apple Vision Air à la fois plus léger et moins cher. De quoi booster les ventes de produits pommés…

Marges sous pression et investissements dans l’IA

Morgan Stanley prévoit en revanche une baisse de la marge brute d’environ 130 points de base, principalement liée à la hausse des coûts de la mémoire. Cette pression serait partiellement compensée par une augmentation des revenus, ces derniers intégrant des ajustements tarifaires liés à l’inflation des matières premières.

La banque souligne enfin que les investissements croissants d’Apple dans l’intelligence artificielle devraient entraîner une hausse des dépenses opérationnelles. Malgré cela, le potentiel de progression du titre reste plus que significatif, avec une valorisation qui laisse entrevoir une marge de hausse à deux chiffres par rapport aux niveaux actuels.