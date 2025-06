Le temps se couvre : J.P. Morgan a abaissé son objectif de cours pour l’action Apple (AAPL) de 240 à 230 dollars, et avertit d’un probable ralentissement de la demande pour l’iPhone, notamment pour la future gamme iPhone 17. La banque d’affaires estime que les achats anticipés – dus aux craintes de hausses tarifaires liées aux mesures de l’administration Trump – ont épuisé une part importante de la demande. De plus, les changements matériels limités de l’iPhone 17 (si l’on s’en tient aux rumeurs et autres fuites) contribueraient à la baisse du taux d’adoption. Les prévisions de production pour les nouveaux modèles seraient environ 9 % inférieures à celles de 2024. J.P. Morgan prévoit un volume de ventes stable en 2025 par rapport à 2024, et ce malgré une baisse des ventes au second semestre. Et cette fois, même la croissance du segment Services est revue à la baisse !

J.P Morgan reste néanmoins optimiste pour le cycle de ventes de l’iPhone 18, la gamme attendu en 2026, qui pourrait inclure un iPhone pliable et des fonctionnalités avancées d’IA, de quoi peut-être revigorer l’intérêt des consommateurs. Cette dynamique devrait aussi relancer la croissance du chiffre d’affaires. En attendant, Apple continue de s’appuyer sur son contrôle des marges et les revenus issus des services pour rassurer les investisseurs. Le repositionnement de la chaîne d’approvisionnement vers l’Inde, bien qu’utile pour atténuer les effets des droits de douane, ne compenserait pas la perte de volume anticipée. Apple semble miser sur 2026 comme point de bascule stratégique, avec notamment une refonte majeure de Siri basée sur un modèle de langage fonctionnant en local.